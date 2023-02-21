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Миллиарды тенге неэффективно расходовались при щебеневании дорог – Антикор СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
21 Февраля 2023, 15:00
Миллиарды тенге неэффективно расходовались при щебеневании дорог – Антикор СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Сергей Перов сообщил на брифинге о неэффективном использовании бюджетных средств акиматом Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Антикора заявил, что установлено неэффективное расходование за последние три года около пяти млрд тенге, выделенных на щебеневание дорог.

«Отсутствует методология по определению фактически выполненных работ, и невозможно провести экспертизу, работы по щебенованию городских улиц заказаны без составления проектно-сметной документации на основании завышенных сметных расчетов. По итогам анализа совместно с руководством области выработаны рекомендации о замене всех грейдерных улиц Петропавловска на асфальтированные, что полностью исключит установленные коррупционные схемы хищения», - сказал С.Перов.

Он добавил, что это позволит качественно контролировать расходование средств и повысить техническое состояние всех дорог города.

«В рамках реализации данной рекомендации из бюджета уже выделили четыре млрд тенге для асфальтирования 17 улиц города», - отметил С. Перов.


Северо-Казахстанская область   Коррупция   Акимат   Дороги   Борьба с коррупцией  
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