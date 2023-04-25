Миллиардному пассажиру турецкой авиакомпании подарили 1 млн миль путешествий

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Рейсом Стамбул-Адыяман в понедельник вылетел миллиардный пассажир «Турецких авиалиний» (Türk Hava Yolları / THY) Мустафа Балджи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

Миллиардного пассажира в мегаполисе проводил лично глава правления национального авиаперевозчика Ахмет Болат, передав соотечественнику купон на 1 млн миль путешествий.

По словам Болата, авиакомпания, основанная в 1933 году, ставит перед собой новую амбициозную задачу – в достижение планки 2 млрд пассажиров. «Отметки в один млрд пассажиров мы достигли за 90 лет. Надеемся удвоить этот показатель уже через 8 лет – в 2031 году», - отметил он.