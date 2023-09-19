Миллиардные нарушения выявили при госзакупках Казахстана

В Комитете внутреннего государственного аудита РК поделились результатами электронного аудита, выявленными путем применения риск-ориентированного подхода. Таким образом, в госзакупках выявили нарушения на 22 млрд тенге. Выяснилось, что зачастую деньги перечислялись поставщикам и подрядчикам за несуществующие товары и услуги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, ежегодно в стране 27,5 тыс. госзаказчиков заключают порядка 2 млн договоров о госзакупках с почти 80 тыс. поставщиками на более 5,5 трлн тенге бюджетных средств. Так, с начала этого года точечно проверено 57 млрд тенге бюджетных средств с фиксацией нарушений на более чем 22 млрд тенге. Из них 6,3 млрд тенге можно восстановить работами, поставкой материалов и оборудования.

«Результаты электронного госаудита показали, что деньги зачастую перечислялись поставщикам и подрядчикам за несуществующие товары и услуги. Так, в сфере строительства не соблюдаются графики производства работ, что приводит к корректировке проектов строительства и их многократному удорожанию, иногда свыше 48% от первоначальной стоимости. Бюджетные средства, предусмотренные на строительно-монтажные работы, расходуются на приобретение материалов и оборудования, которые фактически находятся у завода изготовителя, либо «в пути», не обеспечивается сохранность активов, нарушается процесс строительства. Акты выполненных работ в каждом третьем случае не публикуются на веб-портале госзакупок по причине их фактического несоответствия», - говорится в отчете Комитета внутреннего государственного аудита РК.

К примеру, в управлении строительства Костанайской области установлено отставание от графика четырех объектов строительства из пяти на 2,5 млрд тенге, при этом за невыполненную часть работ при строительстве школы в Костанае подрядчику выплатили 43,6 млн тенге.

В рамках строительства Смарт-центра для детей в Костанае приобретено медийное оборудование и система освещения на 1,3 млрд тенге, тогда как само здание находится лишь в начальной стадии строительства. При этом выявлена нехватка оборудования на 8,7 млн тенге.

По проекту «Создание индустриальной зоны в городе Костанае» подрядчики не поставили программное обеспечение для мониторинга электроснабжения на 37,9 млн тенге.

В управлении топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны отсутствуют графики работ по 2-й очереди строительства газопровода высокого давления с 3 по 9 пусковым комплексам. При этом, с апреля по декабрь прошлого года в каждый договор подряда семи пусковых комплексов по четыре раза вносили изменения, в том числе по переносу финансирования на 2023 год, что приводит к бесконтрольному ведению строительства и срыву сроков реализации проекта.

При проверке газификации Астаны выяснилось, что подрядчику оплатили материалы и оборудование на 6,6 млрд тенге, фактически находящиеся у субподрядных организаций. При этом, не обеспечено приобретение материалов у отечественных производителей на 1,2 млрд тенге.

Также установлено перечисление бюджетных средств за строительство дороги по улице Кумисбекова и Насосно-фильтровальной станции, где фактически не выполнили работу на 56,8 млн тенге.

Управление активов и государственных закупок Астаны приобрело не соответствующие условиям квартиры и административное здание на 1,9 млрд тенге. В квартирах отсутствовали мойки, электроплиты, счетчики воды и электричества. Само административное здание было без предусмотренного договором крытого паркинга с лифтом, охранной сигнализацией и вентиляции с охлаждением.

Кроме того, в здании на момент проверки работали 11 сторонних организаций, такие как нотариус, салоны красоты, торговые компании и т.д., у которых не было договоров аренды госимущества, и они не возмещали бюджету эксплуатационные расходы.

Отдел ЖКХ города Атырау оплатил реконструкцию автомобильной дороги на 17,5 млн тенге, на которой отсутствовали 184 дорожных знака и два остановочных павильона. Также были оплачены не поставленные автономные котлы для котельной села Талгайран на 106,4 млн тенге.

Аналогично отдел ЖКХ Усть-Каменогорска перечислил подрядчику более 91 млн тенге за установку 100 единиц опор электричества, однако при контрольном обмере выявлено, что электрические опоры не установлены.

В Жамбылской области проверяющие дистанционно подтвердили неправомерное заключение договоров на сумму более 2 млрд тенге, якобы для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Однако никакого ЧС не объявлялось, а заказчики данную норму использовали намеренно для заключения договоров с отдельными поставщиками без конкуренции на всю выделенную из бюджета сумму. В случае конкурентного закупа экономия могла составить порядка 100 млн тенге.