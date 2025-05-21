Миллиардные махинации: на 10 лет осужден директор «Кезби»

Директор нефтесервисной компании ТОО «Кезби», являющейся подрядной организацией АО «ОзенМунайГаз», Ержан Кезбаев приговорён к десяти годам лишения свободы за присвоение в особо крупном размере вверенного ему имущества, а также за уклонение от уплаты налогов.

Кроме того, в соответствии с приговором суда, Ержану Кезбаеву запрещено занимать руководящие должности в нефтегазовой отрасли сроком на десять лет.

Согласно решению суда, с Ержана Кезбаева в пользу акционерного общества «ОзенМунайГаз» будет взыскано более 321 миллиона тенге. Также он обязан выплатить 1,5 миллиарда тенге в Государственный департамент доходов по Мангистауской области.