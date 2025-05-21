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    09:58, 21 Май 2025 | GMT +5

    Миллиардные махинации: на 10 лет осужден директор «Кезби»

    В Мангистау директор нефтесервисной компании «Кезби» приговорён к 10 годам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Freepik

    Директор нефтесервисной компании ТОО «Кезби», являющейся подрядной организацией АО «ОзенМунайГаз», Ержан Кезбаев приговорён к десяти годам лишения свободы за присвоение в особо крупном размере вверенного ему имущества, а также за уклонение от уплаты налогов.

    Кроме того, в соответствии с приговором суда, Ержану Кезбаеву запрещено занимать руководящие должности в нефтегазовой отрасли сроком на десять лет.

    Согласно решению суда, с Ержана Кезбаева в пользу акционерного общества «ОзенМунайГаз» будет взыскано более 321 миллиона тенге. Также он обязан выплатить 1,5 миллиарда тенге в Государственный департамент доходов по Мангистауской области.

     

    Теги:
    Хищение Суды Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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