10:52, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Миллиарды тенге задолжали за топливо казахстанские энергокомпании
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о проблеме кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 24 млрд 695 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в сумме 6 млрд 029 млн тенге, - сообщил Алмасадам Саткалиев на заседании в Правительстве.
Министр отметил, что энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности.