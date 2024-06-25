Миллиарды тенге задолжали за топливо казахстанские энергокомпании

- Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 24 млрд 695 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в сумме 6 млрд 029 млн тенге, - сообщил Алмасадам Саткалиев на заседании в Правительстве.