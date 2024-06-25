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    10:52, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Миллиарды тенге задолжали за топливо казахстанские энергокомпании

    энергетика
    Фото: pixabay.com

    Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал о проблеме кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО «КазТрансГаз-Аймак» составляет 24 млрд 695 млн тенге. Также имеется задолженность энергопроизводящих организаций перед ТОО «Богатырь-Комир» в сумме 6 млрд 029 млн тенге, - сообщил Алмасадам Саткалиев на заседании в Правительстве.

    Министр отметил, что энергопредприятиям необходимо ускорить погашение задолженности.

    Теги:
    Правительство Топливо Минэнерго РК Энергетика Экономика
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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