Миллиардер Умар Камани сыграл экстравагантную свадьбу за 20 млн фунтов

Свадьба основателя Pretty Little Thing, миллиардера Умара Камани и Нады Камани обошлась им в £20 миллионов. На торжестве, которое длилось 4 дня и было названо «свадьбой века», приняло участие множество знаменитостей, включая Мэрайю Кэри, передает агентство Kazinform со ссылкой на Mirror.

Свадебное торжество длилось четыре дня - со 2 по 5 мая.

Умар и Нада обвенчались в Hotel du Cap-Eden-Roc на юге Франции. Говоря о поиске идеального места для весенней свадьбы в интервью с Vogue Arabia, Нада рассказала, что Côte d’Azur (Лазурный берег) – очень «особенное» место для них обоих, поскольку здесь Умар сделал предложение своей невесте, а также здесь прошло множество других «замечательных моментов» их отношений.

В 2021 году 36-летний бизнесмен Умар сделал предложение Наде (31 год) с бриллиантовым кольцом стоимостью £1,45 миллиона.

Фото: instagram.com/swmexclusive

Выбором невесты для свадебной церемонии стало уникальное платье Dior, которое делали в течение 540 часов в Dior's Flou Workshop.

Первый вечер гостей, которым был предписан дресс-код «белый», приветствовали вечеринкой у бассейна, фейерверками, танцами живота и танцорами с огнем.

На следующий день настало время для их большой свадьбы. Одетый в изысканный смокинг Tom Ford Умар ждал в конце аллеи, украшенной белыми розами, свою невесту, чей приход был оглашен самим Андреа Бочелли. На вечернем приеме в отеле Мэрайя Кэри выступила со своими хитами, включая «Hero» и «It's Like That».

Фото: instagram.com/swmexclusive

На третий день Умар и Нада обменялись клятвами снова, в этот раз на индийской церемонии.

На четвертый день гостей пригласили отдохнуть на скромном барбекю, завершив праздник последним тостом в честь молодоженов.

Среди гостей были такие знаменитости, как Наоми Кэмпбелл, Рио и Кейт Фердинанды. В списке приглашенных также были Стивен Бартлетт, Тайни Темпа, Энтони Джошуа, Холли Вэлэнс и Ник Кэнди.