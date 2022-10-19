Миллиард тенге выделили на зимнее содержание дорог в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на содержание дорог в зимний период выделили один миллиард тенге. Услуги будут оказывать три подрядные организации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максат Баяхмет напомнил, что в регионе общая протяженность снегозаносимых участков на местной сети составляет 863 км, или 266 участков.

К зиме подрядчики подготовили 114 единиц техники. Управление получило из госматрезерва два шнекоротора, которые при необходимости будут перевозить на места снежных заторов. Заготавливают песок, противогололедные материалы, ГСМ.

«Идут работы по подготовке документации на объявления конкурсных процедур на содержание областных дорог. Необходимо отметить, что единичные расценки на содержание дорог не менялись с 2019-го года. В связи с резким ростом стоимости запасных частей на технику, ГСМ, материала для отсыпки дорог расценки на выполнения работ будут обновлены в рамках новых заключённых договоров», - проинформировал М.Баяхмет.

В районах рассчитывают на помощь агроформирований. Там задействуют 22 подрядных организации, 104 единицы техники.

«Несмотря на принимаемые меры по привлечению сельхозпредприятий и выделяемых средств, полный охват дорог районного значения необходимыми работами по вырубке кустарников, окосу и профилировке обочин, открытию и закрытию водопропускных сооружений, устройству снегозащитных валов

не представляется возможным. Необходимо усилить работу по привлечению средств и сил для качественного содержания всей сети дорог в соответствии с нормативом», - сказал М.Баяхмет.

Первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов считает, что миллиарда тенге на зимнее содержание дорог не хватит до конца сезона. Неправильным считает он и тот факт, что всего три порядные организации занимаются уборкой снега по всей области. М.Тасмаганбетов уверен, что страдает качество работ.