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Миллениалы и поколение «Z» составляют 60% рабочей силы - Минтруда РК

Автор:  
Акбота Кузекбай
7 Июня 2022, 14:45
Миллениалы и поколение «Z» составляют 60% рабочей силы - Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что демографические изменения и волатильность мировой экономики повлияли на национальный рынок труда. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня подрастает поколение родившееся после 2000 годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тыс. молодых людей. В результате формируется новая качественная структура рабочей силы. Меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение «Z». К 2030 году данный показатель достигнет 80%», - сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

По ее словам, такая тенденция и потенциальные вызовы указывают на необходимость пересмотра политики занятости. Главной задачей станет увеличение доходов населения за счет предоставления качественных рабочих мест, а не просто занятости.

«Первоочередной задачей является привлечение молодежи к работе. Для этого мы начали работу по обеспечению занятости молодежи, проводя онлайн-ярмарки вакансий на крупных и средних предприятиях», - сказала министр.

Она также пояснила, что в мае этого года в пилотном режиме проведена онлайн-ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений и молодежи до 35 лет. Предоставлено 350 рабочих мест. В течение недели отобрано и принято на работу 159 молодых людей, соответствующих требованиям работодателя.

По данным Минтруда, в период с 24 по 30 июня пройдет первая онлайн-ярмарка вакансий.

«Онлайн-ярмарка будет проводиться ежемесячно и обеспечит: доступ для всех казахстанцев без привязки к территории, где размещено предприятие; прозрачность процесса принятия на работу; целенаправленный выбор для ищущего работу; возможность осуществить качественный отбор для работодателей», - сообщила Т. Дуйсенова.


Правительство РК   Минтруда РК   Занятость   Общество   Молодежь   Трудоустройство  
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