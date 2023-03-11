РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:51, 11 Март 2023 | GMT +6

    Милад Карими завоевал «золото» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Гимнаст показал лучший результат в финале вольных упражнений. За свое выступление он набрал 14.200 баллов.

    Второе место занял Илья Ковтун из Украины. Райли Луус (США) отметился третьим местом.

    Ранее гимнаст Нариман Курбанов, представлявший Казахстан на этапе Кубка мира в Дохе, завоевал золотую медаль в упражнениях на коне.

    Фото: olympic.kz


    Теги:
    Гимнастика Спорт Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!