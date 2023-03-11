Милад Карими завоевал «золото» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Гимнаст показал лучший результат в финале вольных упражнений. За свое выступление он набрал 14.200 баллов.

Второе место занял Илья Ковтун из Украины. Райли Луус (США) отметился третьим местом.

Ранее гимнаст Нариман Курбанов, представлявший Казахстан на этапе Кубка мира в Дохе, завоевал золотую медаль в упражнениях на коне.

Фото: olympic.kz