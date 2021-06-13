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    19:19, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Милад Карими завоевал «золото» ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Осиек (Хорватия) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В очередной квалификационный день Казахстан смог отметиться медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Награду в свой актив записал представитель команды по спортивной гимнастике Милад Карими. Он стал лучшим в вольных упражнениях. Напомним, ранее казахстанец с первым результатом отобрался еще в два финала.

    Также от Казахстана за медали бьются Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Фарух Набиев (брусья).


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