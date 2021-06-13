Милад Карими завоевал «золото» ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Осиек (Хорватия) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В очередной квалификационный день Казахстан смог отметиться медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Награду в свой актив записал представитель команды по спортивной гимнастике Милад Карими. Он стал лучшим в вольных упражнениях. Напомним, ранее казахстанец с первым результатом отобрался еще в два финала.

Также от Казахстана за медали бьются Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Фарух Набиев (брусья).