19:19, 12 Июнь 2021 | GMT +6
Милад Карими завоевал «золото» ЭКМ по спортивной гимнастике в Хорватии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Осиек (Хорватия) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В очередной квалификационный день Казахстан смог отметиться медалью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Награду в свой актив записал представитель команды по спортивной гимнастике Милад Карими. Он стал лучшим в вольных упражнениях. Напомним, ранее казахстанец с первым результатом отобрался еще в два финала.
Также от Казахстана за медали бьются Нариман Курбанов (упражнения на коне) и Фарух Набиев (брусья).