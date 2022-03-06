Милад Карими завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Катаре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти дни Доха (Катар) принимает этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанский гимнаст Милад Карими смог отметиться серебряной медалью на важном старте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Успеха спортсмен добился в упражнениях на брусьях. Он набрал 14.566 очков, что позволило ему занять вторую строчку итогового протокола.

Первым стал украинский спортсмен Илья Ковтун, «бронзу» оформил Иван Куляк из России.

Напомним, этап Кубка мира по спортивной гимнастике продлится до 7 марта.