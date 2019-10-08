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09:17
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вчера 20:58
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Милад Карими завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио
ШТУТГАРТ. КАЗИНФОРМ – В немецком Штутгарте проходит лицензионный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Милад Карими завоевал лицензию на участие в Олимпийских играх-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Это стало возможным благодаря его выходу в финал мирового первенства в «многоборье». По итогам соревнований Милад набрал 81.599 баллов. Финал соревнований состоится в пятницу, 11 октября.
Чтобы завоевать командную лицензию на главный старт четырехлетия, команда Казахстана должна была войти в ТОП-12 команд на мировом первенстве. Команды России, Китая и Японии уже завоевали лицензии по итогам прошлогоднего чемпионата мира. Поэтому нашим ребятам было необходимо попасть в первую девятку чемпионата. Команда Казахстана в составе из Наримана Курбанова, Ильяса Азизова, Ербола Жантыкова, Акима Мусаева и Милада Карими завоевали 243.897 очков. Этот результат стал 16-м.
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