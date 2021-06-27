Милад Карими завоевал «бронзу» ЭКМ по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе прошел заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Милад Карими смог завоевать «бронзу» мирового турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмен стал третьим в упражнениях на перекладине. Лидером стал Мариос Георгиу из Кипра. На второй позиции расположился бразилец Артур Мариано.

Также Милад Карими стал седьмым в опорном прыжке и занял четвертую позицию в упражнении на брусьях.