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    09:44, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Милад Карими завоевал «бронзу» ЭКМ по спортивной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дохе прошел заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Казахстанец Милад Карими смог завоевать «бронзу» мирового турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Спортсмен стал третьим в упражнениях на перекладине. Лидером стал Мариос Георгиу из Кипра. На второй позиции расположился бразилец Артур Мариано.

    Также Милад Карими стал седьмым в опорном прыжке и занял четвертую позицию в упражнении на брусьях.


    Теги:
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