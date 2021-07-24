Милад Карими вышел в три финала на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - На Олимпийских Играх в Токио завершились квалификационные соревнования по спортивной гимнастике. Казахстанец Милад Карими смог выйти в три финала турнира. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Olympic.kz.

Успеха Карими добился в упражнениях на перекладине и вышел в финал со вторым результатом, в вольных упражнениях - с восьмым результатом и в финал многоборья, расположившись на 20-м месте.