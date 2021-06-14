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    20:20, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    Милад Карими стал четвертым на перекладине ЭКМ по спортивной гимнастике:

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осиеке (Хорватия) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В очередной день финалов казахстанец Милад Карими стал четвертым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Карими стал участником финала упражнений на перекладине. Попасть в число призеров не удалось - он остановился в шаге от бронзовой медали. При этом ранее в упражнениях на брусьях Карими стал вторым, а также отметился «золотом» в вольных упражнениях.

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