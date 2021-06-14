Милад Карими стал четвертым на перекладине ЭКМ по спортивной гимнастике:

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Осиеке (Хорватия) проходит этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В очередной день финалов казахстанец Милад Карими стал четвертым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Карими стал участником финала упражнений на перекладине. Попасть в число призеров не удалось - он остановился в шаге от бронзовой медали. При этом ранее в упражнениях на брусьях Карими стал вторым, а также отметился «золотом» в вольных упражнениях.