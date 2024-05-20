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    19:06, 19 Май 2024 | GMT +6

    Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте

    Милад Карими
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство  Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15, 033 балла.

    Второе место занял китаец Хао Тянь — 14,300. Бронзовой медалью отметился Цзяолэй Ляо (Китай) — 13,800.

    Милад Карими в Ташкенте завоевал три награды. Он также стал вторым в многоборье и в вольных упражнениях. Нариман Курбанов поднялся на первую ступень пьедстала в упражнениях на коне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Узбекистан Медаль
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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