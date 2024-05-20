Казахстанский гимнаст Милад Карими стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Он успешно выступил в финале упражнений на перекладине. За свое выступление Карими получил от судей 15, 033 балла.

Второе место занял китаец Хао Тянь — 14,300. Бронзовой медалью отметился Цзяолэй Ляо (Китай) — 13,800.

Милад Карими в Ташкенте завоевал три награды. Он также стал вторым в многоборье и в вольных упражнениях. Нариман Курбанов поднялся на первую ступень пьедстала в упражнениях на коне.