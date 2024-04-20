Милад Карими победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанский гимнаст стал лучшим в вольных упражнениях.

В финале за свое выступление он набрал 14.766 балла, что и принесло ему победу. На втором месте расположился британец Люк Уайтхаус - 14.566.

Третье место занял казахстанец Дмитрий Патанин - 14.500.

На этом этапе Кубка мира за олимпийскую лицензию бьется Нариман Курбанов. Он пробился в финал упражнений на коне.