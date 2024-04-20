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    20:07, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Милад Карими победил на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

    Милад Карими
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанский гимнаст стал лучшим в вольных упражнениях.

    В финале за свое выступление он набрал 14.766 балла, что и принесло ему победу. На втором месте расположился британец Люк Уайтхаус - 14.566.

    Третье место занял казахстанец Дмитрий Патанин - 14.500.

    На этом этапе Кубка мира за олимпийскую лицензию бьется Нариман Курбанов. Он пробился в финал упражнений на коне.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Катар Гимнастика Милад Карими
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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