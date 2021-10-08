Милад Карими назван лучшим спортсменом сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальном сайте Национального Олимпийского комитета Казахстана завершилось голосование, определяющее лучшего спортсмена месяца, передает МИА «Казинформ».

По итогам голосования за лучшего спортсмена сентября победу одержал представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими.

Всего в голосовании были представлены пять номинантов: Милад Карими (спортивная гимнастика), Дарын Конысбаев (триатлон), женская команда Казахстана по гандболу, команда Казахстана по пулевой стрельбе и женская команда Казахстана по регби U-18.

Голосование завершилось сегодня, 8 октября, в 12:00. На момент остановки приема голосов победу одержал Милад Карими. Гимнаст набрал 73,19 процентов голосов. Следом за ним расположилась женская команда Казахстана по регби. Замкнула тройку лидеров команда Казахстана по пулевой стрельбе.



