Милад Карими и Нариман Курбанов пробились в финал ЧМ по спортивной гимнастике

1 Ноября 2022, 21:02

1 Ноября 2022, 21:02

Милад Карими и Нариман Курбанов пробились в финал ЧМ по спортивной гимнастике

ЛИВЕРПУЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лидеры команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими и Нариман Курбанов вышли в финал чемпионата мира в Ливерпуле (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Карими успешно прошел квалификацию в вольных упражнениях. Он набрал 14.733 балла и пробился в финал с третьего места.

Курбанов также отборочный раунд завершил третьим. В упражнениях на коне судьи оценили его выступление в 15.033 балла.

Фото: olympic.kz