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    09:50, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки выдали в Уральске

    Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению города Уральска без соответствующей лицензии. Об этом передает агентство Kazinform.

    Незаконные микрозаймы под видом консультаций в Уральске — ущерб 917 млн тенге
    Кадр из видео

    Как сообщает пресс-служба АФМ, в течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

    При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

    — Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.  По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест, — отметили в АФМ.

    Расследование продолжается.

    Теги:
    Уральск Закон и право Регионы Казахстана Регионы АФМ Прокуратура Видео Западно-Казахстанская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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