Свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки выдали в Уральске

Как сообщает пресс-служба АФМ, в течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.



При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

— Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%. В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки. По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест, — отметили в АФМ.

Расследование продолжается.