Микрорайоны Шымкента обеспечат качественным интернетом
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В акимате города Шымкента рассмотрели вопрос об обеспечении микрорайонов качественным интернетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.
Одним из главных вопросов повестки дня является обеспечение третьего мегаполиса страны качественным интернетом. В целях активизации работы в этом направлении, аким каждые десять дней собирает специалистов, ответственных за эту сферу, для проработки мер по улучшению качества интернета.
В ходе дистанционного обучения от родителей поступило большое количество жалоб о плохом качестве интернета.
При этом для улучшения качества интернета аким совместно с операторами связи поставил ряд конкретных задач по выявлению мест низкого качества сети и установке дополнительных базовых станций в регионах с низким качеством.
Подводя итоги совещания, аким города поручил до следующего совещания подготовить 5- и 10-летний план развития по вопросам обеспечения интернетом.
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