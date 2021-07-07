Микронаушники, скрытые камеры, смартфон в виде шоколада: что пытались пронести абитуриенты на ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев назвал факты нарушения академической честности при проведении ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе тестирования был выявлен ряд фактов нарушения академической честности. Абитуриенты пытались нести скрытые камеры, использовали микронаушники, надевали кроссовки 45-го размера, наложив смартфон вместо стельки, делали необходимые шпаргалки-надписи на внутренней стороне медицинских масок и другие нарушения», - сказал Куаныш Ергалиев во время аппаратного совещания Минобразования.

Вице-министр отметил, что одна из часто встречающих привычек у абитуриентов - заворачивать тонкий смартфон, оформив его в шоколадную обертку.

«В ҰБТ приняли участие 90 детей с ограниченными возможностями. Для них были предложены индивидуальные аудитории и помощники. Выяснилось, что у 9 поступающих поднялась температура тела, а после полного выздоровления они повторно сдали анализы в другие дни», - отметил вице-министр.

Также не обошлось и без тех, кто пытался сдать тест, отправив вместо себя подставное лицо. Если в прошлом году было выявлено 7 таких фактов, то в этом году за счет контроля и системы распознавания Face-ID выявлено 18 таких случаев.

Ранее Министерстве образования и науки доложили о результатах Единого национального тестирования.