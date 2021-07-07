Микронаушники, скрытые камеры, смартфон в виде шоколада: что пытались пронести абитуриенты на ЕНТ
«В ходе тестирования был выявлен ряд фактов нарушения академической честности. Абитуриенты пытались нести скрытые камеры, использовали микронаушники, надевали кроссовки 45-го размера, наложив смартфон вместо стельки, делали необходимые шпаргалки-надписи на внутренней стороне медицинских масок и другие нарушения», - сказал Куаныш Ергалиев во время аппаратного совещания Минобразования.
Вице-министр отметил, что одна из часто встречающих привычек у абитуриентов - заворачивать тонкий смартфон, оформив его в шоколадную обертку.
«В ҰБТ приняли участие 90 детей с ограниченными возможностями. Для них были предложены индивидуальные аудитории и помощники. Выяснилось, что у 9 поступающих поднялась температура тела, а после полного выздоровления они повторно сдали анализы в другие дни», - отметил вице-министр.
Также не обошлось и без тех, кто пытался сдать тест, отправив вместо себя подставное лицо. Если в прошлом году было выявлено 7 таких фактов, то в этом году за счет контроля и системы распознавания Face-ID выявлено 18 таких случаев.
Ранее Министерстве образования и науки доложили о результатах Единого национального тестирования.