КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Микрокредиты оформила акмолинка на родственников экс-супруга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

1 июля в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района поступило заявление от сельчанки. Она сообщила, что неизвестное лицо обманным путем оформило на нее и ее сноху онлайн-микрокредиты. Сама потерпевшая узнала о мошенничестве благодаря уведомлению о задолженности. После чего она обратилась в банк, информацию специалисты подтвердили, а общая сумма кредита составила 251 тысячу тенге. Женщина сразу же обратилась за помощью в полицию для выяснения всех обстоятельств.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст. 190 УК РК «Мошенничество». Выяснилось, что бывшая сноха сельчанки сфотографировала ее и одну из снох на телефон, сказав, что якобы нужно по работе. Вскоре полицейские установили 30-летнюю девушку, причастность которой к данному правонарушению проверяется.