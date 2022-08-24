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    10:24, 24 Август 2022 | GMT +6

    Микрокредиты на миллиард тенге выдали бизнесу Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Средства выдаются бизнесу в рамках госпрограммы Дорожной карты занятости. Всего выдано 184 микрокредита, из них 114 займов - на открытие бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из выделенных 1 млрд тенге 77% было выдано предпринимателям в сельской местности, малых и моногородах Костанайской области. При этом на финансирование развития животнодства было направлено около 50% кредитных средств»,- сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Костанайской области.

    Кредиты выданы в том числе и на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, автотранспорта и оборудования, коммерческой недвижимости.

    Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающийся рост стоимости кредитных ресурсов и некоторого ужесточения условий кредитования, спрос на кредиты со стороны бизнеса в Казахстане заметно вырос .


    Теги:
    Костанайская область Бизнес Экономика
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