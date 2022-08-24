Микрокредиты на миллиард тенге выдали бизнесу Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Средства выдаются бизнесу в рамках госпрограммы Дорожной карты занятости. Всего выдано 184 микрокредита, из них 114 займов - на открытие бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из выделенных 1 млрд тенге 77% было выдано предпринимателям в сельской местности, малых и моногородах Костанайской области. При этом на финансирование развития животнодства было направлено около 50% кредитных средств»,- сообщили в пресс-службе Палаты предпринимателей Костанайской области.

Кредиты выданы в том числе и на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, автотранспорта и оборудования, коммерческой недвижимости.

Ранее сообщалось, что несмотря на продолжающийся рост стоимости кредитных ресурсов и некоторого ужесточения условий кредитования, спрос на кредиты со стороны бизнеса в Казахстане заметно вырос .