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Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам

14 Февраля 2022 12:30
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Микрокредиты на 10 млн тенге оформил семейчанин по потерянным документам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель Семея находил в социальных сетях объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрокредитов. Об этом случае сообщил исполняющий обязанности начальника Центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД РК Рустем Дюсетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель г.Семей, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах до получения уведомлений о просрочке», - рассказал Р.Дюсетаев во время брифинга.

По его данным, в настоящее время установлены более 350 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 10 миллионов тенге.

Ранее сообщалось о ежегодном росте количества интернет-мошенничеств.

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#Восточно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Мошенничество  
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Автор:

Анеля Касымова

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