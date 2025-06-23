Микрокредиты и лизинг для сельчан: что изменится с 1 июля в Казахстане

Основные направления и особенности

— Приоритет отдается сельскохозяйственным проектам, кооперативам и переработке сельхозпродукции. Проекты несельскохозяйственного характера допускаются только по результатам скрининга, — говорится в документе.

Скрининг — это анализ данных похозяйственного учёта и информации от местных исполнительных органов. На его основе акиматы определяют перспективные направления микрокредитования и лизинга. Эти данные направляются выше по инстанциям для включения в планы финансирования.

Формы финансирования:

микрокредиты;

лизинг техники и оборудования.

Порядок подачи заявки

Претендент подаёт электронную заявку через личный кабинет в информационной системе. Также можно обратиться к поверенному (агенту), предоставив электронные документы.

Необходимые документы для микрокредита:

анкета — заявка на получение микрокредита, согласно внутренним документам поверенного (агента);

удостоверение личности заявителя/супруги, свидетельство о браке заявителя;

согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных и на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя (при наличии);

справки из обслуживающего банка о наличии счета и о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);

правоустанавливающие документы залогового обеспечения (договор купли-продажи/ договор дарения/ договор приватизации/ договор легализации/ свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию/ акты ввода в эксплуатацию перепланировки/ договор безвозмездной передачи/ договор мены, технический паспорт, акт на земельный участок.

справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;

отчет об оценке;

согласие залогодателей по передаче в залог имущества, оформленное в соответствии с законодательством РК и внутренними документами поверенного (агента).

Для лизинга:

анкета — заявка на получение лизинга, согласно внутренним документам поверенного (агента);

документ, удостоверяющий личность Заемщика/Залогодателя;

согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя;

согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных Заемщика/Залогодателя;

правоустанавливающие документы поставщика на технику и оборудование (по согласованию).

Сроки проверки документов: Агент проверяет документы в течение 3 рабочих дней и в течение 15 рабочих дней принимает решение по проекту.

Кто может получить микрокредит

Претендентами могут быть:

граждане Республики Казахстан;

безработные;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;

лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве;

лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;

кооперативы, а также члены кооперативов, осуществляющие деятельность в соответствии с законами «О сельскохозяйственных кооперативах» и «О производственном кооперативе»;

индивидуальные предприниматели.

Претендентами на получение лизинга в рамках настоящих Правил являются кооперативы, а также члены кооперативов. Если микрокредит одобрен, а у претендента нет статуса ИП, то необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Требования к месту регистрации:

Физические лица должны быть зарегистрированы в селе/малом городе не менее 12 месяцев (на дату подачи заявки на микрокредитование) в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта.

для ИП и юрлица — требуется наличие государственной регистрации или уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по месту нахождения индивидуального предпринимателя/юридического лица в сельском населенном пункте, где планируется реализация проекта.

Условия микрокредитования:

срок микрокредита: до 5 лет для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции — до 7 лет;

максимальная сумма микрокредита — до 2 500 месячных расчетных показателей, а также для проектов по переработке сельскохозяйственной продукции — до 8 000 МРП. Также при повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 000 МРП, но не более двух раз. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее ½ части максимального срока микрокредита;

Для развития кооперативов — до 8 000 МРП.номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;

наличие залогового обеспечения;

льготный период по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев продолжительности срока микрокредитования;

заявки на микрокредитование рассматриваются на основе аналитической информации в соответствии приоритетным направлениям сельских округов.

На что микрокредит НЕ даётся:

приобретение легкового автотранспорта;

приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;

приобретение и/или строительство зданий, помещений, объектов жилищного назначения с целью их последующей сдачи в аренду за исключением объектов, расположенных в туристско-рекреационных зонах и предназначенных для временного проживания туристов и отдыхающих; на оптовую и розничную торговлю.

Условия лизинга:

срок лизинга техники и оборудования — до 7 лет;

максимальная стоимость предмета лизинга (техники и оборудования) — до 8 000 МРП;

номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;

льготный период по погашению основного долга — не более 1/3 продолжительности срока лизинга техники и оборудования.

Дополнительные положения:

микрокредит на покупку скота — не более 40% от общего финансирования;

переработка — не менее 20%;

учитываются условия региона: пастбища, вода, ветеринария и корма;

местные органы выделяют не менее 1/3 от суммы из республиканского бюджета на софинансирование лизинга.

Бюджетный кредит:

срок — 10 лет;

ставка — 1% годовых;

льготный период — до 28 месяцев;

освоение средств — в течение 12 месяцев;

используется на микрокредитование и лизинг;

местные органы также софинансируют не менее 1/3 суммы на переработку и лизинг.

Приказ вводится в действие с 1 июля.