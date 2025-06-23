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    13:00, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Микрокредиты и лизинг для сельчан: что изменится с 1 июля в Казахстане

    Министр национальной экономики РК утвердил новые Правила микрокредитования и лизинга в сельских населённых пунктах и малых городах. Приказ подписан 16 июня 2025 года и вступает в силу с 1 июля. Предыдущие правила от 20 декабря 2023 года утрачивают силу, передает агентство Kazinform.  

    ауыл шаруашылығы, несие, лизинг
    Коллаж: Kazinform/Gov.kz/Freepik

    Основные направления и особенности

    — Приоритет отдается сельскохозяйственным проектам, кооперативам и переработке сельхозпродукции. Проекты несельскохозяйственного характера допускаются только по результатам скрининга, — говорится в документе. 

    Скрининг — это анализ данных похозяйственного учёта и информации от местных исполнительных органов. На его основе акиматы определяют перспективные направления микрокредитования и лизинга. Эти данные направляются выше по инстанциям для включения в планы финансирования.

    Формы финансирования:

    • микрокредиты;
    • лизинг техники и оборудования.

    Порядок подачи заявки

    Претендент подаёт электронную заявку через личный кабинет в информационной системе. Также можно обратиться к поверенному (агенту), предоставив электронные документы.

    Необходимые документы для микрокредита: 

    • анкета — заявка на получение микрокредита, согласно внутренним документам поверенного (агента);
    • удостоверение личности заявителя/супруги, свидетельство о браке заявителя;
    • согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных и на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя (при наличии);
    • справки из обслуживающего банка о наличии счета и о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);
    • правоустанавливающие документы залогового обеспечения (договор купли-продажи/ договор дарения/ договор приватизации/ договор легализации/ свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию/ акты ввода в эксплуатацию перепланировки/ договор безвозмездной передачи/ договор мены, технический паспорт, акт на земельный участок.
    • справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках;
    • отчет об оценке;
    • согласие залогодателей по передаче в залог имущества, оформленное в соответствии с законодательством РК и внутренними документами поверенного (агента).

    Для лизинга:

    • анкета — заявка на получение лизинга, согласно внутренним документам поверенного (агента);
    • документ, удостоверяющий личность Заемщика/Залогодателя;
    • согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитное бюро, а также на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета Заемщика/Залогодателя;
    • согласие на сбор, обработку, хранение и распространение персональных данных Заемщика/Залогодателя;
    • правоустанавливающие документы поставщика на технику и оборудование (по согласованию).

    Сроки проверки документов: Агент проверяет документы в течение 3 рабочих дней и в течение 15 рабочих дней принимает решение по проекту.

    Кто может получить микрокредит

    Претендентами могут быть:

    • граждане Республики Казахстан;
    • безработные;
    • лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству (реализации) товаров, выполнению работ и оказанию услуг с целью извлечения дохода без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и (или) бездействующие индивидуальные предприниматели;
    • лица, осуществляющие неоплачиваемую деятельность в семейном предпринимательстве; 
    • лица, самостоятельно осуществляющие деятельность по производству продукции в личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена), с доходами ниже величины прожиточного минимума;
    • кооперативы, а также члены кооперативов, осуществляющие деятельность в соответствии с законами «О сельскохозяйственных кооперативах» и «О производственном кооперативе»;
    • индивидуальные предприниматели.

    Претендентами на получение лизинга в рамках настоящих Правил являются кооперативы, а также члены кооперативов. Если микрокредит одобрен, а у претендента нет статуса ИП, то необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

    Требования к месту регистрации:

    • Физические лица должны быть зарегистрированы в селе/малом городе не менее 12 месяцев (на дату подачи заявки на микрокредитование) в сельском населенном пункте или в малом городе, где планируется реализация проекта.
    • для ИП и юрлица — требуется наличие государственной регистрации или уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя по месту нахождения индивидуального предпринимателя/юридического лица в сельском населенном пункте, где планируется реализация проекта.

    Условия микрокредитования:

    • срок микрокредита: до 5 лет для несельскохозяйственных видов бизнеса, срок микрокредита для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции — до 7 лет;
    • максимальная сумма микрокредита — до 2 500 месячных расчетных показателей, а также для проектов по переработке сельскохозяйственной продукции — до 8 000 МРП. Также при повторном кредитовании претендентов, полностью выполнивших обязательства по ранее полученному микрокредиту, размер максимальной суммы микрокредита увеличивается до 8 000 МРП, но не более двух раз. При этом микрокредиты выдаются за счет возвращенных средств претендентов программы, но не ранее ½ части максимального срока микрокредита;
    • Для развития кооперативов — до 8 000 МРП.номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;
    • наличие залогового обеспечения;
    • льготный период по погашению основного долга составляет не более 12 месяцев продолжительности срока микрокредитования;
    • заявки на микрокредитование рассматриваются на основе аналитической информации в соответствии приоритетным направлениям сельских округов.

    На что микрокредит НЕ даётся:

    • приобретение легкового автотранспорта;
    • приобретение сельскохозяйственных животных у близких родственников;
    • приобретение и/или строительство зданий, помещений, объектов жилищного назначения с целью их последующей сдачи в аренду за исключением объектов, расположенных в туристско-рекреационных зонах и предназначенных для временного проживания туристов и отдыхающих; на оптовую и розничную торговлю.

    Условия лизинга:

    • срок лизинга техники и оборудования — до 7 лет;
    • максимальная стоимость предмета лизинга (техники и оборудования) — до 8 000 МРП;
    • номинальная ставка вознаграждения — не более 2,5% годовых;
    • льготный период по погашению основного долга — не более 1/3 продолжительности срока лизинга техники и оборудования.

    Дополнительные положения:

    • микрокредит на покупку скота — не более 40% от общего финансирования;
    • переработка — не менее 20%;
    • учитываются условия региона: пастбища, вода, ветеринария и корма;
    • местные органы выделяют не менее 1/3 от суммы из республиканского бюджета на софинансирование лизинга.

    Бюджетный кредит:

    • срок — 10 лет;
    • ставка — 1% годовых;
    • льготный период — до 28 месяцев;
    • освоение средств — в течение 12 месяцев;
    • используется на микрокредитование и лизинг;
    • местные органы также софинансируют не менее 1/3 суммы на переработку и лизинг.

    Приказ вводится в действие с 1 июля.

    Теги:
    Микрокредитование Село Миннацэкономики Лизинг
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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