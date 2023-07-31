Микрохирургическое удаление гипокампа провели 25-летней пациентке в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Национальном центре нейрохирургии врачи провели операцию на головной мозг 25-летней пациентке, которая с младенческого возраста страдала эпилепсией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Историей своего диагноза поделилась пациентка отделения нейрохирургии патологии головного мозга Ж.Т. По словам пациентки, эпилептические приступы ее преследовали с первого года жизни.

«Моя мама рассказывала, когда мне было 1 год, у меня случился первый кратковременный эпилептический приступ. В моменте судорог я застывала, губы мои становились синими, а в области рта белело. В то время особо не верили таким диагнозам как эпилепсия и меня лечили нетрадиционными методами, думали сглаз. Так как припадки не прекращались и участились, в шестилетнем возрасте родители стали искать помощи у врачей. Так, я стала принимать противосудорожные препараты. Но с годами лекарства стали меньше помогать мне, приступы участились, каждый день, бывало до 3-4 судорог за день с потерей сознания и после каждого приступа требовалось все больше времени на восстановление.

Я стала искать информацию, где бы могла найти излечение. В Интернете я нашла Национальный центр нейрохирургии, записалась на прием к Ибатовой Гаухар Султанхановне.

Доктор посмотрев мои снимки МРТ, направила меня на дообследование, чтобы определить являюсь ли я кандидатом хирургического лечения при эпилепсии. Прошла дообследование, в том числе иктальное ЭЭГ, это когда во время приступов проводится само исследование. На основании всех данных получила ответ, что мой случай подходит под хирургическое лечение. Был выявлен четкий очаг и заболевание было фармакорезистентной формы. Сегодня прошел 7 день после операции, самое главное - нет приступов. Сейчас врачи корректируют мне медикаментозное лечение» - сказала пациентка.

Как отмечает врач невролог-эпилептолог Гаухар Ибатова, по данным ЭЭГ и МРТ 3 Тесла, у пациентки был выявлен очаг эпилептиформной активности в височной доли справа.

«Мы провели пациентке операцию - микрохирургическое удаление гипокампа справа с применением нейронавигации и электрокортикографии с непосредственной записью «коры» головного мозга. Удалили обширный эпилептогенный очаг правой височной доли диаметром 3*3 см. Сложность операции была связана с множественными выраженными спайками лобной и височной доли. Также спайки были отделены от коры головного мозга. Наша задача состояла не только в стремлении к тотальности удаления очага, но и в сохранении качества жизни пациента. Наличие спаек мозгового вещества с подлежащими к нему оболочками приводит к усложнению процесса операции, повышая вероятность повреждения корковых представительств функциональных зон. Надеемся, что операция значительно изменит качество жизни пациентки только в лучшую сторону,» - отметила врач невролог-эпилептолог, профессор АО «НЦН» Ибатова Гаухар Султанхановна.

Операция прошла удачно, без неврологического дефицита для пациента. У пациентки эпилептические судороги не появляются с того дня, как была проведена операция. Операция проводилась пациентке по квоте, в рамках ОСМС.

Такую сверхсложную операцию проводил профессор, академик НАН РК Серик Акшулаков, врачи-нейрохирурги отделения нейрохирургии патологии головного мозга Муратбек Тлеубергенов и Даурен Жаксыбаев. Во время операции работала мультидисциплинарная команда врачей, в составе которой были опытнейшие врачи - это врач-анестезиолог Раушан Токшекенова и врач эпилептолог-нейрофизиолог Гаухар Ибатова.