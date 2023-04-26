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Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы людям с проблемным кредитом

Автор:  
Серик Сабеков
26 Апреля 2023, 14:07
Микрофинансовым организациям запретят выдавать займы людям с проблемным кредитом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты лицам, имеющим проблемные кредиты Об этом сообщила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается ограничений в этом направлении, то если есть проблемный кредит, то получение нового микрокредита онлайн будет запрещено. Почему в стране растет число заемщиков? Потому что даже при наличии проблемных кредитов в банке, они все равно получают новые кредиты от микрофинансовых организаций. В этом контексте мы внесли предложение о запрете предоставления новых кредитов лицам с проблемными кредитами», - сказала Мадина Абылкасымова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Она добавила, что данный вопрос касается всех видов предоставляемых кредитов.

Ранее сообщалось, что возмещать ущерб казахстанцам, на которых мошенники оформили кредиты, планируют в РК.


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