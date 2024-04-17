Микрофинансовые организации «SOFI FINANCE» и «Creditum» лишены лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности. Основанием явилось осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение 12 месяцев) нарушениями требований законов Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Микрофинансовые организации обязаны в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Клиенты этих микрофинансовых организаций, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.