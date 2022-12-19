Микрофинансовая организация лишена лицензии за нарушения законодательства РК

19 Декабря 2022, 12:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщило о том, что в соответствии с приказом начальника управления региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в городе Алматы от 15.12.2022 года № 105 Товарищество с ограниченной ответственностью «МФО «Атслаха 18» (далее – МФО) лишено лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внешних коммуникаций финрегулятора.

Основаниями для лишения лицензии в соответствии с подпунктом ыторым пункта второго статьи 16 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» явилось осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушениями требований законов Республики Казахстан, а также нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального банка Республики Казахстан

МФО в течение двенадцати последовательных календарных месяцев допускались нарушения, выразившиеся в представлении недостоверной отчетности, несоответствии содержания типовой формы договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства, отказе в предоставлении запрошенных финансовым регулятором информации и документов.

В соответствии с требованиями пункта девятого статьи 16 Закона Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности» МФО обязано в течение тридцати календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров о предоставлении микрокредита.