12 Августа 2022 21:23

Микроавтобус задавил годовалого ребенка в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Трагический случай гибели годовалого ребенка произошел 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При выяснении обстоятельств полицейские установили, что микроавтобусом управлял 69-летний мужчина, который занимался развозкой детей в детские сады. Мама малолетнего ребeнка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом малолетний ребенок оказался в опасной близи с транспортным средством. В итоге, после движения, ребенок попал под колесо.

В настоящее время в Едином реестре досудебных расследований УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345 частью 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые в таких случаях экспертизы.

Фото: polisia.kz