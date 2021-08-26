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Микроавтобус въехал в забор частного дома в Павлодаре

26 Августа 2021 15:51
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Микроавтобус въехал в забор частного дома в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре микроавтобус въехал в забор частного дома из-за манёвров автокрана. Двум жителям дома пришлось оказывать медпомощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Павлодаре, по проспекту Назарбаева, 271, водитель автокрана перед выполнением маневра поворот направо заблаговременно не занял крайнее положение на дороге и вынудил водителя авто марки «Iveco Daily» изменить направление и совершить наезд на заборное ограждение«, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Из-за аварии двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью. Проводится проверка, и назначены экспертизы, дополнили стражи порядка.


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#Павлодарская область   #ДТП   #Здравоохранение   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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