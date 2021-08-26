Новости
Микроавтобус въехал в забор частного дома в Павлодаре
26 Августа 2021 15:51
Поделиться:
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре микроавтобус въехал в забор частного дома из-за манёвров автокрана. Двум жителям дома пришлось оказывать медпомощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Павлодарской области сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников Особо крупную партию наркотиков изъяли в Шу
«В городе Павлодаре, по проспекту Назарбаева, 271, водитель автокрана перед выполнением маневра поворот направо заблаговременно не занял крайнее положение на дороге и вынудил водителя авто марки «Iveco Daily» изменить направление и совершить наезд на заборное ограждение«, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Из-за аварии двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью. Проводится проверка, и назначены экспертизы, дополнили стражи порядка.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Новое постановление : как будет соблюдаться карантин в школах Алматы
- Двух грабителей задержали в Нур-Султане
- Почти на два миллиона тенге обманула аферистка жительницу ЗКО
- В Павлодарской области сотни пешеходов наказаны за нарушения ПДД
- За три дня в столице задержано 11 находящихся в розыске преступников
- В Павлодарской области сельчанина задержали за незаконную добычу стерляди
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Индира Марат
954-047