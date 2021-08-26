Микроавтобус въехал в забор частного дома в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре микроавтобус въехал в забор частного дома из-за манёвров автокрана. Двум жителям дома пришлось оказывать медпомощь, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре, по проспекту Назарбаева, 271, водитель автокрана перед выполнением маневра поворот направо заблаговременно не занял крайнее положение на дороге и вынудил водителя авто марки «Iveco Daily» изменить направление и совершить наезд на заборное ограждение«, - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Из-за аварии двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью. Проводится проверка, и назначены экспертизы, дополнили стражи порядка.