Микроавтобус сломался на трассе в Акмолинской области: эвакуировали 10 человек
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области 10 человек были эвакуированы в пункт обогрева из сломавшегося на трассе микроавтобуса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Как рассказали в ведомстве, 4 ноября в Акмолинской области было объявлено штормовое предупреждение. Выпал снег, местами наблюдался туман, гололед и низовая метель.
«4 ноября в 22:53 на 175-м км автобана «Нур-Султан - Петропавловск» в районе села Макинки вышел из строя двигатель микроавтобуса, в котором находились 10 человек. После звонка на номер «112» все они были срочно эвакуированы в пункт обогрева. Силами спасателей была произведена буксировка микроавтобуса», - рассказали в ведомстве.
Как добавили в ДЧС региона, состояние людей удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.
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