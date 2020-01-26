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Микроавтобус с журналистами перевернулся в Актюбинской области

26 Января 2020 20:11
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Микроавтобус с журналистами перевернулся в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Микроавтобус с журналистами, ехавший на отчетную встречу районного акима, перевернулся в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в МВД, ДТП произошло сегодня утром на 1024-м километре автодороги Самара-Шымкент вблизи поселка Улгайсын Айтекебийского района. Водитель автомашины «Тойота Хайс», направляясь со стороны поселка Карабутак в направлении поселка Иргиз, допустил опрокидывание машины в правую сторону кювета по ходу движения. Обстоятельства и причины выясняются. Водитель и двое пассажиров госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

Среди пострадавших журналистов - собкор сайта «Нур.кз» Ардак Ерубаева, журналист телеканала Qazaqstan -Актобе Алия Таласова.

Микроавтобус марки «Тойота Хайс» акимата области, предоставленный для прессы, выехал на отчетную встречу акима Шалкарского района. В машине находилось 8 сотрудников средств массовой информации.

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Ключевые слова: Актюбинская область, СМИ, ДТП,
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Автор:

Самал Ендибаева

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