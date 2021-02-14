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    15:28, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    Микроавтобус с сотрудниками роддома перевернулся в Алматинской области

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    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области перевернулся микроавтобус, в котором ехали сотрудники роддома, передает МИА «Казинформ».

    41-летний водитель автомобиля марки «Mercedes-Benz Sprinter», следуя по трассе «Талгар - Есик - Байдибек би» в восточном направлении, на 73 км, неподалеку от села Сатай, в условиях гололеда и тумана не справился с управлением.


    «14 февраля около 07:40 в дежурную часть Енбекшиказахского РОП поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 72 км автодороги «Талгар - Есик- Байдибек би». Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, предварительно установила, что 41-летний водитель автомашины марки «Mercedes-Benz Sprinter», следуя по автодороге в восточном направлении, на 73 км, неподалеку от села Сатай, в условиях гололеда и тумана, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание», - поясняет пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

    В результате дорожно-транспортного происшествия трёх пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение, ещё 19 после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение.


    Теги:
    МВД РК ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Видео Алматинская область Происшествия
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