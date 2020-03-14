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Микроавтобус с иностранцами опрокинулся на трассе в Актюбинской области, один человек погиб
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в Иргизском районе на трассе Самара - Шымкент в ДТП погиб гражданин Кыргызстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.
«В 8 утра 14 марта на 1193 километре трассы Самара - Шымкент в 60 километрах от поселка Иргиз произошло ДТП. В кювет по ходу движения опрокинулся микроавтобус, в котором находилось 8 человек, в том числе 7 кыргызстанцев и одна россиянка. Автобус направлялся в Россию. В результате ДТП один из пассажиров, 40-летний гражданин Кыргызстана, погиб на месте происшествия», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.
50-летняя женщина, гражданка России, госпитализирована в центральную больницу Иргизского района.
По факту начато досудебное расследование, причины ДТП выясняются.
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