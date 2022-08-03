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Микроавтобус попал в ДТП на юге Египта: погибли 17 человек
3 Августа 2022 12:13

Микроавтобус попал в ДТП на юге Египта: погибли 17 человек

КАИР. КАЗИНФОРМ – 17 человек погибли во вторник в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на пустынном шоссе в центральной части Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The National.

По данным полиции, инцидент произошел в провинции Сохаг. Пятнадцать машин скорой помощи прибыли на место происшествия для оказания медицинской помощи пострадавшим и транспортировки погибших. Четыре человека получили ранения в результате аварии и были доставлены в главную больницу города Сохаг.

Авария произошла через две недели после того, как 23 человека погибли и 30 получили ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на пустынной дороге в египетской провинции Минья.

В Египте в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно погибают тысячи людей, а уровень безопасности на транспорте остается низким, главным образом из-за превышения скорости, плохих дорог и плохого соблюдения правил дорожного движения.


Фото: thenationalnews.com


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