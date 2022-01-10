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    14:42, 10 Январь 2022 | GMT +6

    МИИР РК: Возвращение отечественных туристов за рубежом будет проводиться через столицу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возвращение туристов, выехавших на новогодний отдых в ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд, на Мальдивы и ГОА, будет максимально ускорено и будет проводиться через столичный аэропорт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР РК.

    Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на расширенном совещании с руководством Комитета гражданской авиации, Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК, авиакомпаний, аэропортов, АО «НК «КТЖ» и Ассоциации туроператоров Казахстана, дал поручение в кратчайшие сроки разработать график эвакуации казахстанцев, выехавших на отдых в теплые страны и лишенных возможности вернуться по причине дестабилизации работы алматинского аэропорта.

    На совещании были отработаны детали взаимодействия всех участников, задействованных в организации обратных рейсов. Руководству АО «Пассажирские перевозки» НК «КТЖ» дано поручение учесть график возврата пассажиров при составлении поездов и оказывать им максимальную помощь.

    Теги:
    Авиация Астана Аэропорт МИИР РК Общество ЧП-2022
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