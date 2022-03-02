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МИИР РК: В интерактивную карту по обеспечению питьевой водой добавлены новые функции

2 Марта 2022 08:51
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МИИР РК: В интерактивную карту по обеспечению питьевой водой добавлены новые функции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития вводит изменения в интерактивную карту по обеспечению питьевой водой. В частности, в карту добавлены новые функции, которые предусматривают обратную связь с населением через единую платформу приема и обработки обращений граждан (Е-өтініш), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

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Напомним, что для мониторинга обеспечения сел водоснабжением Министерством разработана интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете

и каждый гражданин может посмотреть информацию по интересующему селу. На карте отражена вся необходимая информация по каждому селу: обеспеченность водоснабжением, финансирование, потребность в средствах, численность населения, протяженность, износ.

К слову, лидерами по обеспечению питьевой водой являются Алматинская (99,1%), Атырауская (99%) и Кызылординская области (97,8%). В ряде регионов наблюдается отставание. Так, наименьший уровень охвата питьевой водой отмечается в Костанайской (74,9%) и Северо-Казахстанской областях (83,5%). В целом по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения имеют 93% сельского населения.


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#Общество   #МИИР РК   #Вода  
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