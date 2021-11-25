МИИР РК сообщает о планах по развитию производства автошин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О планах по развитию шинного производства сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев» в отрасли машиностроения предусматривает выделение средств на реализацию проекта по производству шин. За последние пять лет наблюдается существенный рост спроса на шины, в среднем, каждая третья машина ежегодно нуждается в обновлении шин. На сегодняшний день потребность Казахстана в шинах полностью покрывается импортом – шесть млн шин и покрышек для легковых автомобилей. В Казахстане отсутствуют заводы по производству шин, что создает предпосылки для открытия данного производства с применением новейших технологий и современного оборудования», – отмечается в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что завод по производству шин создается совместно с российской компанией в городе Сарань Карагандинской области. Мощность завода составит до 3,5 млн шин в год. Производимая продукция будет на 40% ориентирована на рынок Российской Федерации. Будет инвестировано всего 284 млн долларов США, создано - 1 100 рабочих мест, запуск производства планируется в 2023 году. На строительство завода из бюджета выделяется 31,2 млрд тенге, путем пополнения уставного капитала СПК «Сарыарка», на приобретение оборудования по линии Фонда развития промышленности выделяется 66,4 млрд тенге. Инвестиции составят более 42,6 млрд тенге.

Как говорится в сообщении, выделяемые государством средства являются возвратным, то есть в установленные сроки будут возращены инвестором в бюджет государства. Таким образом, запуск производства шин позволит удовлетворить в некоторой степени растущий спрос страны на шины, а также развивать экспортный потенциал в соседние страны.