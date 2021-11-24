МИИР РК: пять важных вопросов о ценах и поставках угля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отпускная цена угля с угольных разрезов страны остается стабильной. Крупные угледобывающие компании, подписавшие меморандум с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, который предусматривает недопущение роста цен на уголь при поставках региональным оптовым покупателям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разъяснило пять основных вопросов о ценах и поставках угля.





По каким ценам отпускают уголь основные производители?

С огласно данным Бюро национальной статистики, средняя цена угледобывающих предприятий, в том числе АО «Шубарколь Комир» , АО «Каражыра» , ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Богатырь Комир» и других, составляет 5 600 тенге за тонну.

Кроме того, при реализации угля на товарной бирже устанавливается ценовой коридор, в котором цена заявки на продажу угля не может быть ниже 98% и выше 102% от базовой цены. Таким образом предусматривается механизм рыночного колебания цены (рост и снижение цены) и учитывается спрос со стороны покупателей.

К примеру, из-за отсутствия спроса на уголь ТОО «Сат-Комир» и ТОО «Разрез Кузнецкий» торги не осуществлены.





Почему у этих компаний разная цена на уголь?

Себестоимость добычи угля у каждого угледобывающего предприятия разная. На себестоимость добычи влияют горно-геологические условия месторождения, технология добычи, комплекс механизации, система разработки и другие факторы

Также, в себестоимости добычи угля имеются расходы на оборудование, электроэнергию, топливо, социальные обязательства и прочие статьи.





Почему цены на уголь для населения в регионах значительно выше?

Розничная цена угля формируется из отпускной цен ы угля , стоимости доставки в регион, цены аренды или содержания ж/д тупиков, стоимости работы персонала , содержания техники для разгрузки/погрузки угля, а также торговой наценки региональных компаний-реализаторов угля.

Рост цен происходит именно за счет «перекупщиков» на местах, которые завышают цену до 25 тысяч тенге за тонну. При этом, средняя цена угля на жд тупиках составляет 13 000 тенге за тонну (г. Нур-Султан) .





По какой причине в этом году появился дефицит угля?

Дефицита угля в стране нет и не ожидается. Подготовка к отопительному сезону требует четкой и слаженной работы кажд ого участник а процесса в рамках своей компетенции. Угольные предприятия ответственны за производство необходимого объема каменного угля.

Железнодорожники – за своевременную перевозку угля в регионы.

Местные исполнительные органы – за планирование объемов потребления, своевременное проведение тендеров на закуп угля, а также за контроль его запасов во всех накопителях своего региона.

Зона ответственности МИИР РК – добыча угля и его доставка в регионы согласно заявкам местных исполнительных органов.

Угледобывающими компаниями страны за 10 месяцев 2021 года добыто 89,3 млн тонн угля, что составляет 101,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (за 10 месяцев 2020 года – 88,1 млн тонн).

Задержек по исполнению заявок энергопроизводящих и промышленных предприятий, а также заявок на поставки угля для коммунально-бытовых нужд и населения нет.





Что делает МИИР РК, чтобы снизить дефицит и ажиотажный спрос на уголь?

В связи с резким похолоданием в сентябре в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь.

Вместе с тем, АО «НК «Қазақстан темір жолы» в осенне-зимний период в связи с увеличением роста заявок на отгрузку угля обеспечивало более 16 тысяч вагонов АО «КазТемирТранс» в своевременном обеспечении грузоотправителей подвижным составом.

Чтобы не создавать неблагоприятные условия среди населения при реализации угля, Министерство совместно с угледобывающимм предприятиями и АО «НК «Қазақстан темір жолы» в начале отопительного периода рекомендовало акиматам заблаговременно аккумулировать коммунально-бытовой уголь.

Согласно сведениям акиматов по состоянию на 22 ноября 2021 года, обеспеченность запасами угля по отношению к общему плану (с 1 мая 2021 года по апрель 2022 года) составляет: коммунально-бытовой сектор 97,4%; население 93,9%.

6 ноября т. г. в Министерстве с участием представителей акиматов, угледобывающих предприятий и АО «НК» Қазақстан темір жолы» был рассмотрен вопрос дополнительного обеспечения населения углем. Совещания по данному вопросу регулярно проводятся Министерством.

В результате принято решение об увеличении отгрузки угля на регионы.

Работа по полному обеспечению углем населения и коммунально-бытовой сектор находится на постоянном контроле.