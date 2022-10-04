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МИИР РК проверит факты незаконного снятия сирот с очередей на жилье

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Октября 2022, 15:27
МИИР РК проверит факты незаконного снятия сирот с очередей на жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК проверит факты незаконного снятия сирот с очередей на жилье. Об этом сообщил глава ведомства Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данной проблеме мы обязательно проверим, потому что у нас очередь оцифрована. Все действия местных исполнительных органов в рамках очереди прослеживаются. Если вам известен такой факт, конкретно по этому факту проверим. В принципе я уже дал поручение проверить по электронной системе: есть ли какие-либо вызывающие сомнение движения, когда человек снялся с очереди или добавился. Когда это объяснимо, в принципе это понятно. Когда это необъяснимо, наверное, их надо проверять. Я уже дал такое поручение. Думаю, в течение двух-трех месяцев до нового года все проверим и уже дадим полный ответ: насколько эти факты имели место, если имели место, то почему, если имело место нарушение, как будем наказывать этих людей. Но в целом мы проведем масштабную проверку», - сообщил министр на брифинге в СЦК.

По его словам, в электронном формате отображается, кто стоит в очереди. То есть, если кто-то думает, что незаконно снял с очереди и не останется следов, айтишники могут во всем разобраться. Он отметил, что в ведомстве трудятся сильные специалисты. Министр заверил, что они проверят все движения после того, как дадут поручение.

В целом, по информации ведомства, 61 тысяча сирот стоит в очереди на получение жилья.


Фото: ortcom.kz


Жилье   Цифровой Казахстан   МИИР РК  
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