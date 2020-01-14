МИИР РК: Пассажиры авиакомпании Bek Air могут произвести полный возврат стоимости билетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пассажиры отмененных рейсов авиакомпании Bek Air могут произвести полный возврат стоимости авиабилетов по месту приобретения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Кроме того, по информации Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), индивидуальный идентификатор (код) Z9 авиакомпании Bek Air принадлежит авиакомпании Bek Air и не отозван. Стоит отметить, отзыв кода Z9 не повлияет на работу по возврату купленных авиабилетов на отмененные рейсы Bek Air.

Справочно:

Код авиакомпании ИАТА – 2- или 3-символьный индивидуальный идентификатор, присвоенный авиакомпании ИАТА. Этот код выделяется согласно резолюции ИАТА № 762. Коды авиакомпаний используются авиакомпаниями, агентствами по продаже билетов, системами бронирования билетов и иными предприятиями для передачи информации, связанной с коммерческой деятельностью в области пассажирских авиационных перевозок.

В соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию РК от 30.04.2015 года № 540, пассажирским билетом является документ, на перевозку пассажира, выдаваемый авиакомпанией либо его уполномоченными агентами, подтверждающий ознакомление пассажиром с условиями договора воздушной перевозки и заключение между пассажиром и авиакомпанией договора воздушной перевозки.

В случае если одна из сторон не выполняет условий договора воздушной перевозки, то в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994 года № 268-XIII, вторая сторона имеет право на взыскание материального и морального ущерба через судебные органы согласно гражданско-правовому спору.

Напомним, 27 декабря борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.