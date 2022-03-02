МИИР РК держит на контроле актуальные вопросы международных грузоперевозок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с обострением ситуации между странами Европейского союза и Российской Федерацией имеются проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов, о которых, в частности, упоминалось отдельными казахстанцами в социальных сетях. В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО «НК «КТЖ» принимаются меры по решению возникающих вопросов, в т. ч. по трудностям при транспортировке грузов через порты городов Санкт-Петербург и Новороссийск судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР РК прорабатывается возможность их переориентация на латвийские порты Рига и Венстпилс. По данному вопросу планируется проведение совещания с министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов.

Также в качестве альтернативы казахстанским экспортерам предложено использование маршрута через казахстанские порты Актау и Курык и далее по ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут).

На сегодняшний день в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык – Баку.

Наряду с этим, в целях обеспечения бесперебойного функционирования ТМТМ Мининдустрии и инфраструктурного развития РК запланирована встреча в Баку с компетентными органами и транспортными организациями Азербайжана, Грузии и Турции.

В Москве АО «НК «КТЖ» проводятся переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов.

Открыта горячая линия по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО «НК «КТЖ», в том числе:

– в части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.). Ответственный от ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» - С.Абжалеев, тел. 8 (702) 164-55-39, 60-31-33;

– консультирование по вопросам, связанным с таможенной деятельностью от АО «НК «КТЖ» (Г.Хайрулина, тел. 60-30-19, 8 (701) 341-32-20).