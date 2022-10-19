МИИР РК: 13 международных транспортных коридоров проходят по Казахстану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мы сформировали сеть эффективных транзитных трансконтинентальных коридоров и маршрутов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Казахстану проходят 13 международных транспортных коридоров, из них пять железнодорожных и восемь автомобильных», - сказал Касым Тлепов.

По данным ведомства, на сегодня по Казахстану проходят железнодорожные транзитные коридоры:

1. Северный коридор;

2. Южный коридор;

3. Среднеазиатский коридор;

4. Коридор «Север-Юг»;

5. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Трасека).

Автомобильные транзитные коридоры:

1. «Западная Европа – Западный Китай», протяженностью 2 747 км;

2. «Алматы – Караганда – Нур-Султан – Петропавловск – гр. РФ на Курган», протяженностью 1868 км;

3. «Нур-Султан – Костанай – гр. РФ на Челябинск», протяженностью 860 км;

4. «гр. КНР – Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар - гр. РФ на Омск», протяженностью 1 116 км;

5. «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ на Барнаул», протяженностью 1210 км;

6. «Актобе – Кандыагаш – Макат – Атырау – гр. РФ на Астрахань», протяженностью 893 км;

7. «Актобе – Уральск - Самара», протяженностью 523 км, является ответвлением коридора ЗЕ-ЗК через Уральск на Самару и далее через г. Брест на Европу;

8. ТРАСЕКА протяженностью 4 016 км (І техническая категория – 1 384 км, ІІ техническая категория – 2 632 км). Коридор обеспечивает транзит с Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу.