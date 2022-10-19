МИИР РК: 13 международных транспортных коридоров проходят по Казахстану
«По Казахстану проходят 13 международных транспортных коридоров, из них пять железнодорожных и восемь автомобильных», - сказал Касым Тлепов.
По данным ведомства, на сегодня по Казахстану проходят железнодорожные транзитные коридоры:
1. Северный коридор;
2. Южный коридор;
3. Среднеазиатский коридор;
4. Коридор «Север-Юг»;
5. Транскаспийский международный транспортный маршрут (Трасека).
Автомобильные транзитные коридоры:
1. «Западная Европа – Западный Китай», протяженностью 2 747 км;
2. «Алматы – Караганда – Нур-Султан – Петропавловск – гр. РФ на Курган», протяженностью 1868 км;
3. «Нур-Султан – Костанай – гр. РФ на Челябинск», протяженностью 860 км;
4. «гр. КНР – Майкапшагай – Калбатау – Семей – Павлодар - гр. РФ на Омск», протяженностью 1 116 км;
5. «Алматы – Талдыкорган – Усть-Каменогорск – Шемонаиха – гр. РФ на Барнаул», протяженностью 1210 км;
6. «Актобе – Кандыагаш – Макат – Атырау – гр. РФ на Астрахань», протяженностью 893 км;
7. «Актобе – Уральск - Самара», протяженностью 523 км, является ответвлением коридора ЗЕ-ЗК через Уральск на Самару и далее через г. Брест на Европу;
8. ТРАСЕКА протяженностью 4 016 км (І техническая категория – 1 384 км, ІІ техническая категория – 2 632 км). Коридор обеспечивает транзит с Китая и стран Средней Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу.