МИИР рассматривает возможность использования Сергек для транспортного контроля

1 Января 2023, 18:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно статистике, за последние 4 года в стране зарегистрировано около 55 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадало более 60 тысяч человек и погибло более 8 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В свою очередь, с момента внедрения аппаратно-программного комплекса «Сергек» на дорогах зафиксировано снижение смертности в ДТП более чем на 50%, значительно снижена преступность в общественных местах, а также поступило около 50 млрд тенге в бюджет от штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Основываясь на положительном результате внедрения аппаратно-программного комплекса «Сергек», МИИР РК рассматривает возможность его использования в целях автоматизации функций транспортного контроля.

На сегодняшний день, МИИР РК проводятся переговоры по заключению меморандума о сотрудничестве с ТОО «Көркем телеком» для проведения пилота на дороге «Астана-Темиртау».

Данный пилотный проект определит возможность достижения социального и экономического эффекта по обеспечению сохранности дорожного полотна путем автоматического выявления правонарушения со стороны весогабаритного автотранспорта, а также безопасности при регулярной/нерегулярной перевозке пассажиров и багажа, а также исключения человеческого фактора и коррупционных рисков при осуществлении транспортного контроля.

22 декабря 2022 г. в ходе рабочего заседания под председательством заместителя министра внутренних дел РК Сакена Сарсенова и вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Динары Щегловой был обсужден опыт МВД РК по автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автодорогах городов страны.