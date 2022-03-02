МИИР проводит работу по вызволению казахстанских грузоперевозчиков с территории Украины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мининдустрии и инфраструктурного развития прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях. В мероприятии участвовали заинтересованные стороны – представители Союза международных автомобильных перевозчиков РК (КазАТО), НПП «Атамекен», KazLogistics, а также отечественный перевозчик, которому принадлежит большая часть автомобилей, оставшихся на территории Украины. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе собрания обсуждены принимаемые и планируемые меры по оказанию помощи грузоперевозчикам и водителям грузовых автомобилей.

Как сообщалось ранее, к началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автотранспортных средств. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков.

В результате 3 казахстанские фуры на сегодняшний день уже пересекли Украинско-Польскую границу через пропускной пункт «Роварусская». Еще 8 транспортных средств в данный момент проходят Украинско-Молдавскую границу через ПП «Старокозаче-Тудора». Работа по вывозу остальных казахстанских грузовых автомобилей будет продолжена.

В ходе совещания перевозчикам рекомендовано:

- направлять водителей к Польской и Молдавской границам через западную часть Украины, где ситуация более стабильная и открыты пропускные пункты;

- в случае нахождения транспортных средств вблизи Киева и Киевской области переместить их на безопасное расстояние от складов, мостов и других сооружений до момента стабилизации обстановки.

Кроме того, до сведения перевозчиков доведена информация о проработке вопроса об открытии зеленого коридора через Белорусскую границу.

Телефонный номер ситуационного центра МИИР РК: +7 (7172) 98-35-35; 98-35-33,

WhatsApp номер ситуационного центра МИИР РК: + 7 708 088 0 800

Контакты лиц Посольств РК в Украине:

- почетный консул: Медяник Инна Сергеевна, Днепропетровская область, город Днепр, пр. Дмитрия Яворницкого, д. 22, тел: +38 (098) 222-94-37, consul.kz.dp@gmail.com;

- почетный консул: Наджафли Эмин Муса оглы, Харьковская, Полтавская и Сумская области, город Харьков, ул. Полтавский шлях, д.7 , тел: +38 (067) 190-77-77, consul.kz.kh@gmail.com;

- почетный консул: Продаевич Сергей Александрович, Одесская, Николаевская и Херсонская области, город Одесса, ул. Пантелеймоновская д. 101/11, тел: +38 (094) 949-27-52, consulkzod@gmail.com;

- почетный консул: Маслюк Галина Дмитриевна, Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и Волбнская области, город Львов, ул. Замкнена, д.3/1, тел: +38 (032) 240-36-70, consul@kazconsul.com.ua.

Также открыта горячая линия по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО «НК «КТЖ», в том числе:

- В части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т.д.) ответственный от ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» назначается главный менеджер Департамента коммерческой работы с грузами Абжалеев С. тел. 8 (702) 164-55-39, 60-31-33;

- Консультирование по вопросам связанных с таможенной деятельностью от АО «НК «КТЖ» назначается главный менеджер Департамента таможенной деятельности Хайрулина Г.Н. тел. 60-30-19, 8 (701) 341-32-20

- Консультирование в части организации перевозок на территории России, Украины, Белоруссии и ЕС назначается заместитель генерального директора по логистике АО «KTZ Expres» Капар А.И. эл. адрес a.kapar@ktze.kz , тел. +7(702) 788-68-87