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    13:11, 21 Июль 2023 | GMT +6

    МИИР проверит соблюдение недропользователями условий контрактов и лицензий

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев подписал приказ о проведении контроля и мониторинга за соблюдением недропользователями условий контрактов и лицензий по твердым полезным ископаемым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Таким образом, в рамках данного мониторинга с 24 июля текущего года будут осуществлены выезды на месторождения по всем регионам страны. В первую очередь будет проводиться контроль и мониторинг недропользователей, у которых имеются факты нарушения исполнения лицензионно-контрактных обязательств.

    Теги:
    Правительство РК МИИР РК Экономика Промышленность Правительство
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