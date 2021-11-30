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МИИР просит быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погоды
30 Ноября 2021 12:31
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погоды на большей части страны, граждан просят быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
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«На большей части страны ожидаются туманы, гололед, усиление ветра и низовая метель. В связи с этим, уважаемые пользователи просим вас быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и проверять техническое состояние машин перед выездом. В свою очередь ТОО «Казахавтодор» по всей стране задействовано более 1000 зимней спецтехники. Специалистами создается работа по очистке снега и посыпке противогололедного материала. Всем счастливого пути», - говорится в сообщении МИИР РК.
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