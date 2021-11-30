МИИР просит быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погоды на большей части страны, граждан просят быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«На большей части страны ожидаются туманы, гололед, усиление ветра и низовая метель. В связи с этим, уважаемые пользователи просим вас быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и проверять техническое состояние машин перед выездом. В свою очередь ТОО «Казахавтодор» по всей стране задействовано более 1000 зимней спецтехники. Специалистами создается работа по очистке снега и посыпке противогололедного материала. Всем счастливого пути», - говорится в сообщении МИИР РК.