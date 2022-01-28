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МИИР переданы некоторые компетенции Правительства РК

28 Января 2022 18:52
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МИИР переданы некоторые компетенции Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 ноября 2021 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления». В рамках этого закона в целях дальнейшего совершения государственного регулирования некоторые компетенции Правительства РК были переданы в центральные госорганы. В частности, в Министерство индустрии и инфраструктурного РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

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В Министерство индустрии и инфраструктурного развития передано утверждение:

- перечня объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр;

- перечня лиц, в отношении которых не производится досмотр;

- перечня веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры.

Указанные вопросы регламентированы постановлением Правительства РК от 23 июля 2014 года № 817, однако в связи с передачей некоторых компетенций Правительства Министерством индустрии и инфраструктурного развития разработан проект приказа «Об утверждении перечней объектов транспортной инфраструктуры, на которых производится досмотр, лиц, в отношении которых не производится досмотр, веществ и предметов, запрещенных к вносу на объекты транспортной инфраструктуры».

«Принятие нового правового акта не предполагает какого-либо ужесточения либо введения новых требований к порядку проведения досмотра на объектах транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Полный текст проекта приказа размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 8 февраля 2022 года.

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#Правительство РК   #Транспорт   #МИИР РК  
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